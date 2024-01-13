Домработница Селезневой решила рассказать об осложнениях у актрисы из-за COVID

Домработница Натальи Селезневой, звезды российского и советского кино, опровергла информацию о том, что 78-летняя актриса якобы обратилась к медикам из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Наталья Игоревна просто простудилась

Галина сообщила, что Наталья Игоревна просто простудилась, и у нее «все нормально». Об этом пишет интернет-издание «Звезда».

Нужно напомнить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что у Селезневой диагностировали острую инфекцию дыхательных путей и в настоящее время из-за осложнений она проходит курс интенсивной терапии.