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Домработница Селезневой решила рассказать об осложнениях у актрисы из-за COVID

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Домработница Селезневой решила рассказать об осложнениях у актрисы из-за COVID
Знаменитости
Источник фото: Наталья Селезнева / VK

Домработница Натальи Селезневой, звезды российского и советского кино, опровергла информацию о том, что 78-летняя актриса якобы обратилась к медикам из-за осложнений, связанных с коронавирусом.

Наталья Игоревна просто простудилась 

Галина сообщила, что Наталья Игоревна просто простудилась, и у нее «все нормально». Об этом пишет интернет-издание «Звезда». 

Нужно напомнить, что ранее в СМИ появилась информация о том, что у Селезневой диагностировали острую инфекцию дыхательных путей и в настоящее время из-за осложнений она проходит курс интенсивной терапии.

Информационное агентство «Informing»

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