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Участники «голой вечеринки» решили продолжить гастролировать по России

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Участники «голой вечеринки» решили продолжить гастролировать по России
Знаменитости
Источник фото: @anna_asti.singer

Артисты, участвующие в «голой вечеринке», несмотря на отмены на ТВ, продолжают активно проводить концерты в различных городах России. Несмотря на скандалы и сложную ситуацию, многие из них, такие как Дима Билан, Анна Асти, Лолита Милявская анонсировали ряд выступлений в различных регионах страны. 

Участники «голой вечеринки» анонсировали ряд выступлений в различных регионах страны

Лолита, например, собирается дать несколько концертов в Подмосковье, затем она отправится на Урал. Билан уже анонсировал два концерта в Москве. Также он планирует выступить на Урале и в Перми. Асти проведет концерты в Краснодаре, Волгограде, Астрахани, Саратове, Пензе, Тольятти, Нижнем Новгороде, Мурманске, Архангельске, Воронеже, Липецке, Смоленске. Певица Глюкоза, хотя не анонсировала сольных выступлений, тоже планирует участвовать в мероприятии «Удачные песни», которое пройдет в столице.

Информационное агентство «Informing»

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