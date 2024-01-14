Певица Иванова решила не жалеть Кудрявцеву из-за третьего развода

Экс-участница группы «Комбинация» Татьяна Иванова выразила свое мнение по поводу новостей о третьем разводе телеведущей Леры Кудрявцевой. Иванова считает, что нет необходимости жалеть ее, так как она молодая, красивая, успешная, здоровая женщина, способная найти очень скоро новую любовь.

Ранее теледива объявила о разводе с хоккеистом Игорем Макаровым. Лера намекнула, что причиной расставания стали проблемы с алкогольной зависимостью у ее мужа. Ведущая при этом попросила не беспокоить ее в связи с личными трудностями.