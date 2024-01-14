Концерт Лолиты в Новосибирске решили отменить

Концерт певицы Лолиты Милявской в ДК Железнодорожников, запланированный на 2 апреля 2024 года в Новосибирске, был отменен. Такое решение принято даже несмотря на то, что все билеты на мероприятие были проданы еще в декабре. Причина отмены концертного шоу пока не уточнена.

Ранее глава регионального отделения Союза отцов Сергей Майоров высказывался против выступлений исполнительницы в городе. В то же время, запланированный концерт артистки в Академгородке в концертном зале Дома ученых СО РАН 31 марта 2024 года пока остается в афише мероприятий и без объявленной отмены.