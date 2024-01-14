Юрий Батурин решил поддержать СВО и не возвращаться в родную Украину

Актер Юрий Батурин, который родом из Кировоградской области, принял решение поддержать проведение спецоперации на территории Украины и не хочет возвращаться в родную страну. В отличие от некоторых российских знаменитостей, которые покинули РФ, выступая против событий, Батурин остался в России и выразил поддержку проводимым мероприятиям.

Активно гастролирует по российским городам

Актер сейчас продолжает активно участвовать в съемках фильмов. Также артист выступает в театре. Его фильмография насчитывает более 100 работ. Он принимает активное участие в антрепризных спектаклях, снимается в телесериале под названием «Ангел мести», который вскоре ожидается на экранах. Также Юрий активно гастролирует по российским городам и позабыл о родной Украине.