«Меня сравняли с землей»: Алексей Глызин рассказал об обиде на Леру Кудрявцеву — ее слово было последним

Алексей Глызин, победитель музыкального телепроекта «Суперстар!», выразил свою обиду на некоторых членов жюри. В эфире «Секрета на миллион» артист решил рассказать о своем участии в программе и поделился обидой на ведущую Леру Кудрявцеву.

По словам 70-летнего Глызина, после одного из выступлений на канале НТВ, где он думал, что продемонстрировал очень эффектное выступление, его буквально сравняли с землей, а последнее слово оценки было именно за Кудрявцевой.

«У меня есть на Леру обида. Во втором выпуске, я так эффектно метался по клетке, так красиво вода лилась, думал, что это настоящий успех, что это бомба, и что теперь на меня посыплется похвала. Но меня сравняли с землей. Последнее слово было за Кудрявцевой», — отметил расстроенный Алексей Сергеевич.

Как пояснила Лера Глызину, ее комментарий был ориентирован на то, что артист лучше проявляется в пении, чем в театральных выступлениях. В то время как за исполнение «Hit the Road Jack» он получил 5 баллов из 8-ми.