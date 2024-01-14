«Расстроена»: Феликс Царикати рассказал правду о жизни Лолиты после бойкота — у певицы начались душевные проблемы

Певец Феликс Царикати, выступавший на скандальной вечеринке Анастасии Ивлеевой, выразил свою поддержку Лолите Милявской, которая стала объектом общественного осуждения после данного мероприятия. Он сообщил, что сейчас у исполнительницы душевные страдания из-за этой неприятной ситуации.

«Она расстроена, конечно же. Никому не пожелаю подобного. Они не уехали никуда, они свою родину не предали и плохо не говорили о поклонниках. Они честно работали, зарабатывали свой хлеб», - отметил Царикати.

Певец, подчеркнув свою дружбу с певицей, заявил, что эпатажные костюмы знаменитостей на голой вечеринке были вполне обычными. Лолита ранее неоднократно выступала в подобных нарядах на сцене. По его мнению, нет ничего необычного в этом, а звезды не заслуживают столь строгого общественного внимания.

Стоит отметить, что Лолите Милявской, помимо бойкота на российских телеканалах и отмены некоторых концертов, сейчас грозит штраф в размере 200 тыс. рублей из-за участия в столичной вечеринке.