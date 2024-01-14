«Ура, ура, ура»: Наташа Королева решила по-украински поздравить коллегу с днем рождения — угощала всех салом и самогонкой

Наташа Королева решила устроить настоящий сюрприз для Алексея Глызина, войдя за кулисы музыкального проекта «Дискотека Суперстар!».

Угощала всех самогонкой с салом

Там исполнительница, которая родилась в Киеве, угощала всех, включая тех, кто не употребляет алкоголь, самогонкой с салом. Весь артистический коллектив собрался, чтобы поздравить Глызина с днем рождения и поднять бокал за его 70-летие.

Наташа прихватила водку и сало в качестве подарков, создавая атмосферу радости и тепла.

«За Новый год, за Рождество, за все праздники. Ура, ура, ура», - кричала артистка, выпивая самогон на камеру.

В окружении внимания и поддержки, Алексей рассказал о своем 30-летнем браке с женой Санией, делясь трудностями, которые им пришлось преодолеть. Он подчеркнул, что ключевыми факторами в отношениях всегда были доверие и взаимная поддержка.

Кроме того, артист поделился воспоминаниями о сложностях, с которыми пара сталкивалась в начале совместной жизни, включая инцидент с поджогом двери своей квартиры фанатками. Но эти испытания, по словам супругов, только укрепили их семейные узы.