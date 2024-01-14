«Это просто невыносимо»: Свете из Иваново хирурги отрезали грудь — Курицина навсегда лишилась своих пышных форм

Телеведущая Светлана Курицына, известная больше как Света из Иваново, успешно перенесла операцию по уменьшению груди. По сообщениям издания «Московский комсомолец», теледива мечтала о таком вмешательстве, но долго откладывала его из-за страхов. Все прошло успешно, а сама операция заняла несколько часов.

«Природа наградила меня аж шестым размером груди. Меня поймут женщины с большой грудью. Это просто невыносимо. Сильно болела спина, а с каждым годом болевые ощущения усиливались. Мне советовали решить эту проблему хирургическим путем, но всегда боялась отрезать бюст. В конце минувшего года у меня начались серьезные проблемы с позвоночником, тогда и решила не медлить».

Сама звезда, восстанавливаясь после хирургического вмешательства, поделилась с журналистами, что ее новый размер груди приносит ей удовлетворение. Она радуется своим обновленным формам, о чем также сообщила коллегам по телевидению. Светлана проходит процесс реабилитации, следует всем рекомендациям лечащего врача, носит постоянно специальный бандаж. Она выразила надежду, что размер ее груди не превысит 3-й.