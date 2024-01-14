«Была неправа»: Чулпан Хаматова заявила, что может вернуться в Россию и встать на колени — но огребет сразу

Чулпан Хаматова, народная артистка России, перебравшаяся в Латвию, выразила уверенность в возможности вернуться в РФ и извиниться, пишет Царьград.

Ранее одна из самых популярных и высокооплачиваемых звезд приобрела статус народной артистки Российской Федерации, от которого позже легко отказалась.

С началом событий на Украине и ее критическими высказываниями в адрес России, актриса оказалась в оппозиции к стране. Она решительно перебралась за границу, приобрела недвижимость, начала новую главу в своей творческой карьере. Тем не менее, Чулпан вскоре столкнулась с неприятием в Прибалтике, где не ценят русскую речь, поэтому ей пришлось даже заучивать роль на латышском языке.

Местные журналисты и публика нередко критиковали актрису. Несмотря на эти трудности, Хаматова утверждает, что может вернуться в Россию прямо сейчас и даже извиниться, хотя осознает, что столкнется с негодованием.

«Я сейчас могу вернуться в Россию. Понятно, я огребу сразу, однако могу вернуться и встать на колени. Сказать, что была неправа…».