«Спасаюсь»: Ольга Бузова с катетером на руке призналась, что ее одолела тяжелая болезнь — певица лежит под капельницами

Ольга Бузова, известная исполнительница, экс-ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2», столкнулась с серьезными трудностями здоровья из-за своего насыщенного графика и самоотверженной работы.

Подхватила сильное простудное заболевание

Артистка, несмотря на сильные морозы, выступила на открытом воздухе. Она спела в Серпухове во время новогодних праздников. После этого подвига артистка поделилась с подписчиками в своем личном блоге тем, что подхватила сильное простудное заболевание.

Бузова продолжает активно выступать. Она уделяет всю себя работе, не оставляя времени на отдых. В результате этого ее здоровье сильно пострадало, и Ольга была вынуждена в срочном порядке прибегнуть к мерам для быстрого выздоровления, включая проведение капельниц.

Певица поделилась с пользователями домашними кадрами с катетером на руке и подчеркнула, что не может себе позволить долго болеть.

Источник фото: @buzova86

«Сейчас спасаюсь всеми способами, ведь нет вообще времени болеть», — написала в своем обращении к подписчикам 37-летняя Ольга Бузова.