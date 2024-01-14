Журналисты решили выяснить, что стало с самыми первыми участниками «Дома-2»

Телепроект «Дом-2» продолжает радовать зрителей, а издание 74.ru предоставило небольшое расследование о том, чем в данное время занимаются первые участники проекта. Так, близнецы Каримовы, Оскар и Стас, после участия в телепроекте, стали диджеями. Они гастролируют по стране и создают проект «Karimov Brothers».

Другие участники реалити-шоу, такие как Сэм Селезнев, Степан Менщиков, Ольга Солнце Николаева, Роман Третьяков, поддерживают между собой дружеские отношения. Ольга Бузова же продолжает успешную телевизионную и музыкальную карьеру. Она стала популярной телеведущей и исполнительницей.