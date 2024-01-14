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Игорь Корнелюк решил объяснить, почему ушел с фестиваля «Песня года»

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Игорь Корнелюк решил объяснить, почему ушел с фестиваля «Песня года»
Знаменитости
Источник фото: @ikorneluk_public

Игорь Корнелюк, знаменитый российский артист, раскрыл причину своего долгого отсутствия на «Песне года». Этот феномен не ограничивается только им. Так, певица Азиза, Маша Распутина, Анита Цой, Татьяна Буланова, Александр Серов, Ирина Салтыкова, Стас Пьеха, певица Слава также больше не получают приглашения на шоу. 

«Песня года» не является больше приоритетом для Корнелюка

В 80-е и 90-е Корнелюк был неотъемлемой частью этого фестиваля, но с 2003 года не участвовал в нем, пояснив, что потерял интерес. Музыкант также подчеркнул, что не испытывает обид, но предпочитает заниматься другими проектами, в настоящее время создавая музыку для спектаклей или кино. «Песня года» не является больше его приоритетом.

Информационное агентство «Informing»

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