Хакер Вакулин решил рассказать, как правильно хранить пароли

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин предложил россиянам эффективные решения для борьбы с проблемой утери паролей к соцсетям и другим аккаунтам в Интернете.

Рекомендуется создавать уникальные пароли из 8-ми символов

Он рекомендует создавать уникальные пароли из 8-ми символов, включая латинские буквы нижнего и верхнего регистра, цифры, специальные символы, добавляя знак «собаки» и название сети. Это позволяет запомнить или записать всего один пароль, добавляя к нему название соцсети. Вакулин предостерегает от использования менеджеров паролей, подчеркивая большие риски.

В случае утери SIM-карты для восстановления пароля комбинированные способы получения кода могут быть полезны. При отправке кода только по SMS и утере SIM-карты, эксперт советует спокойствие, так как карту можно будет легко восстановить в салонах связи.