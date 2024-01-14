В Свердловской области жители решили пожаловаться на проблемы с «Ласточками»

Свердловчане массово высказывают недовольство из-за задержек «Ласточек» на маршрутах Екатеринбург - Качканар, Екатеринбург - Бокситы. Пассажиры жалуются на технические проблемы, такие как поломки и электроснабжение.

Представители РЖД подтвердили факт задержек

Представители РЖД извинились, подтвердив факт задержек. Они объявили, что по техническим причинам задержан электропоезд №7072, а пассажиры были пересажены на следующий поезд №7076.

Информацию о фактическом движении наземного транспорта рекомендуют проверять в официальном приложении «РЖД Пассажирам«, на сайте »РЖД» либо по телефону Центра поддержки клиентов.