Информинг » В России » В Свердловской области жители решили пожаловаться на проблемы с «Ласточками»

В Свердловской области жители решили пожаловаться на проблемы с «Ласточками»

Image 16+
В Свердловской области жители решили пожаловаться на проблемы с «Ласточками»
В России
Фото: @fanjianhua / freepik.com

Свердловчане массово высказывают недовольство из-за задержек «Ласточек» на маршрутах Екатеринбург - Качканар, Екатеринбург - Бокситы. Пассажиры жалуются на технические проблемы, такие как поломки и электроснабжение.

Представители РЖД подтвердили факт задержек 

Представители РЖД извинились, подтвердив факт задержек. Они объявили, что по техническим причинам задержан электропоезд №7072, а пассажиры были пересажены на следующий поезд №7076. 

Информацию о фактическом движении наземного транспорта рекомендуют проверять в официальном приложении «РЖД Пассажирам«, на сайте »РЖД» либо по телефону Центра поддержки клиентов.

Информационное агентство «Informing»

В Еманжелинск из зоны СВО вернулись осужденные за жестокие убийства братья Лукины

В Еманжелинск из зоны СВО вернулись осужденные за жестокие убийства братья Лукины

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
В Свердловской области жители решили пожаловаться на проблемы с «Ласточками»

Сегодня, 17:08

Медиков из Архангельска решили отчитать за жалобы на низкую зарплату: они пожаловались президенту

Вчера, 23:33

Новые правила диспансеризации в 2024 году: что решили изменить при обследовании

Вчера, 20:18

Выяснилось, что екатеринбуржцы думают о нападении водителя маршрутки на девочку

Вчера, 16:18

В Екатеринбурге решили найти телохранителя для первого лица на солидную зарплату

Вчера, 14:43

Жители Подмосковья в Ильинском решили рассказать, как замерзают без отопления

12-01-2024, 21:48

В Еманжелинск из зоны СВО вернулись осужденные за жестокие убийства братья Лукины

12-01-2024, 17:48

Свердловский замгубернатора Шмыков нашел в магазинах яйца по 70 рублей

12-01-2024, 13:03

В автосервисах Екатеринбурга нашли огромный поток клиентов

12-01-2024, 10:08

Мошенники нашли новый уровень: вымогают деньги голосом близкого человека

12-01-2024, 03:33

Чиновникам порекомендовали не ходить в шубах на встречи с саратовцами

11-01-2024, 14:08

Главную пешеходную улицу Челябинска нашли заваленной сугробами

11-01-2024, 14:03

Мошенники нашли способ ИИ аудиосообщениями вымогать деньги у жителей России

10-01-2024, 15:23

В Екатеринбурге нашли нужным запретить парковку на обочинах

10-01-2024, 12:23

Екатеринбуржец подал в суд на мэрию, которая отдала его дом под снос

10-01-2024, 11:53

В Екатеринбурге из-за ремонта котельной нашли ледяными батареи в трехстах домах

9-01-2024, 19:08

Жители Подмосковья нашли предупреждение о транспортном коллапсе

9-01-2024, 16:48

На Свердловскую область надвигаются аномальные морозы: нашлось экстренное предупреждение

9-01-2024, 16:03

Врачи нашли доказательства, что екатеринбуржцы требуют больничный даже без симптомов

9-01-2024, 15:38

В Перми нашли квартиры с террасой, фитнес залом и стенами из стекла

9-01-2024, 14:48

Новости партнеров
2023
ru-RU