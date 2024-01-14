Екатеринбуржец решил побороть транспортный коллапс простым способом

Предлагается ввести экспресс-маршруты из Академического района, которые собирали бы пассажиров и отправлялись без остановок до метро

Как сообщает портал e1.ru, екатеринбуржец Виталий Ряписов предложил эффективный способ разгрузки городских дорог в часы пик. Он предлагает ввести экспресс-маршруты из Академического района, которые собирали бы пассажиров и отправлялись без остановок до метро ( «Площадь 1905 года» и «Южный автовокзал»). Этот метод, по его мнению, помог бы ускорить транспортировку людей из отдаленных районов и смог бы разгрузить стандартные маршруты.

Эффективность и прибыльность этой идеи требуют дополнительных расчетов, но она может быть вполне реализуема, облегчая в городе проблемы общественного транспорта.