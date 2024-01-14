Поэт Резник решил заявить, что выходки Вайкуле останутся на ее совести

Поэт Илья Резник высказал негодование в адрес латвийской певицы Лаймы Вайкуле за то, что она не поздравила композитора Раймонда Паулса с его 88-летием.

Резник отметил, что артистка могла бы приехать и поздравить Паулса лично

Резник в беседе с Газетой.ру отметил, что артистка могла бы приехать и поздравить его лично, учитывая то, что они живут недалеко друг от друга.

Поэт-песенник осудил поступок Лаймы, заявив, что такие выходки должны остаться на совести Вайкуле. Также он выразил разочарование в бывших звездах, назвав их «Фомами, не помнящими своего родства».