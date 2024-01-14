Умерла известная актриса Яна Главачова

На 85-м году жизни умерла Яна Главачова, талантливая чешская актриса театра и кино, а также педагог. Родившись в Праге в 1938 году, она завоевала признание своего актерского мастерства.

Портфолио актрисы включает более 170 сериалов и фильмов

Главачова окончила в свое время театральный факультет Академии музыкальных искусств в 1960 году. Она начала свою карьеру на сцене театра. Также она снималась в кино. Ее портфолио включает более 170 сериалов и фильмов, таких как «Всюду живут люди«, «Где чёрту не под силу», »Ночной гость» и многие другие.

Артистка сталкивалась с болезнью Паркинсона в последние годы своей жизни. Причина смерти актрисы не раскрывается.