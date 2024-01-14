«Это того стоило»: Дочь Иосифа Пригожина назвала стоимость пластических операций — не всем это по краману

Даная Пригожина, дочь знаменитого продюсера Иосифа Пригожина, рассказала о своем опыте пластической хирургии после родов. Девушка призналась в неудовлетворенности своей фигурой после похудения на 30 кг, поэтому было принято решение пойти на операцию.

Вмешательство обошлось дочери Пригожина в 1 миллион рублей

Даная подверглась абдоминопластике с переносом пупка, ушиванию диастаза, липосакции боков и живота. Она выразила удовлетворение от полученного результата, отметив, что ее доктор похвалил ее внешний вид. К слову, вмешательство обошлось дочери Пригожина в 1 миллион рублей.

Даная подчеркнула, что хотя уже видны результаты, окончательное восстановление и изменения будут заметны минимум через 6-8 месяцев.

«Чувствую себя прекрасно. На следующий день меня выписали. Могу сказать, что доктор хвалит меня. Болей не ощущала сильных, достаточно терпимо… Стоимость комплексного вмешательства - миллион рублей. Ну это того стоило», — отмечает она.