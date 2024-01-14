Жена футболиста Смолова решила опубликовать фотографию в купальнике с отдыха

Известная блогерша Карина Истомина, супруга футбольного игрока Федора Смолова, поделилась свежей фотографией со своего отдыха в ближневосточной стране. Снимок был опубликован в сторис. Фотография сделана в номере отеля через отражение зеркала.

Карина продемонстрировала свою стройную фигуру

На ней Карина продемонстрировала свою стройную фигуру, надев раздельный черный купальник и распустив свои волосы.

Следует отметить, что брак Истоминой и Смолова был заключен в июне минувшего года и у них появилась на свет дочь в ноябре того же года.