«Ускоряют кончину отца»: спутница Алена Делона обвинила его детей в попытке умышленного убийства — актер на волоске от смерти

В отношении знаменитого французского актера Алена Делона, возможно, начнется расследование, так как его спутница Хироми Роллен обвинила его детей в «попытке умышленного убийства отца», отправив даже письмо в прокуратуру, сообщает сегодня газета Figaro.

Наследники артиста приняли решение остановить его лечение

По данным западных СМИ, Делон в настоящее время борется с онкологическим заболеванием крови — диффузной лимфомой. Роллен утверждает, что наследники артиста приняли решение остановить его лечение, несмотря на осведомленность о неотложной необходимости этого, и таким образом ускорить наступление смерти их отца. Она также связывает прекращение курса химиотерапии с «быстрым и серьезным ухудшением состояния здоровья» Алена, который сейчас находится на волоске от смерти.