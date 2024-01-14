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«Я оставил ее Филиппу Киркорову»: Певец Юлиан раскрыл тайну про отношения с Пугачевой — 74-летняя певица довольна

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«Я оставил ее Филиппу Киркорову»: Певец Юлиан раскрыл тайну про отношения с Пугачевой — 74-летняя певица довольна
Знаменитости
Источник фото: @radio_julian

Юлиан, известный исполнитель, поделился на днях сведениями о своем творческом пути и взглядами на российский шоу-бизнес. Несмотря на участие в концертах и передачах, он не считает себя частью шоу-бизнеса и выражает уважение к военным, врачам, учителям, видя в них настоящих героев. Он рассказал о выступлении для английской королевы, подчеркнув, что не чувствовал тогда волнения. Юлиан также упомянул в беседе о своих отношениях с другими артистами, отметив, что большинство его друзей вне шоу-бизнеса.

Юлиан подчеркнул, что не просил ничего у Аллы Пугачевой

Он подчеркнул, что не просил ничего у Аллы Пугачевой и общается с ней, как с коллегой по цеху. Рассказ о встрече с Примадонной на премьере кинофильма «Мама» и ответе на ее вопрос о просьбах также стал частью интересного разговора Юлиана.

«Я оставил ее Филиппу Киркорову. Нужно было, чтобы сложилось с Аллой Пугачевой? У меня не было с ней отношений. Единственная встреча состоялась на премьере «Мама» с Мордюковой. После показа сидели на банкете. Алла Борисовна спросила: «Чего ты ко мне не приходил никогда, ничего не просил? Удивительно, что все сам». Я ответил: «Вы живете в мире просьб». У нее штаб, куда приходили с кассетами, приносили песни, молились, чтобы их взяли. Меня никогда там не было. Ей мой ответ понравился, что хоть кто-то ничего у нее не просил», - ответил Юлиан на вопрос МК о том, почему у него с Примадонной не сложились теплые отношения.

Информационное агентство «Informing»

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