На съемках музыкального телешоу «Конфетка« Филипп Киркоров передал свою корону поп-короля молодому исполнителю Алексею Воробьеву. Артист впечатлил членов звездного жюри своим новаторским подходом к исполнению композиции »Елка». Гарик Мартиросян, например, высоко оценил выступление, предсказав ему успех.

Скандал с участием Филиппа Бедросовича на вечеринке Анастасии Ивлеевой стал символом готовности молодых исполнителей к новым достижениям в российском шоу-бизнесе

Событие произошло после скандала с участием Филиппа Бедросовича на вечеринке Анастасии Ивлеевой, вызвавшего общественное негодование. Это также стало символом готовности молодых исполнителей к новым достижениям в российском шоу-бизнесе.