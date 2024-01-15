Информинг » Знаменитости » На фоне скандала Киркоров решил признать поп-королем российской сцены Алексея Воробьева

На фоне скандала Киркоров решил признать поп-королем российской сцены Алексея Воробьева

Image 16+
На фоне скандала Киркоров решил признать поп-королем российской сцены Алексея Воробьева
Знаменитости
Источник фото: @alex_vorobev_29

На съемках музыкального телешоу «Конфетка« Филипп Киркоров передал свою корону поп-короля молодому исполнителю Алексею Воробьеву. Артист впечатлил членов звездного жюри своим новаторским подходом к исполнению композиции »Елка». Гарик Мартиросян, например, высоко оценил выступление, предсказав ему успех. 

Скандал с участием Филиппа Бедросовича на вечеринке Анастасии Ивлеевой стал символом готовности молодых исполнителей к новым достижениям в российском шоу-бизнесе

Событие произошло после скандала с участием Филиппа Бедросовича на вечеринке Анастасии Ивлеевой, вызвавшего общественное негодование. Это также стало символом готовности молодых исполнителей к новым достижениям в российском шоу-бизнесе.

Информационное агентство «Informing»

Лера Кудрявцева призналась, что решила уйти от мужа-хоккеиста из-за алкоголя

Лера Кудрявцева призналась, что решила уйти от мужа-хоккеиста из-за алкоголя

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Жена футболиста Смолова решила опубликовать фотографию в купальнике с отдыха

Вчера, 22:58

Умерла известная актриса Яна Главачова

Вчера, 22:38

«Я оставил ее Филиппу Киркорову»: Певец Юлиан раскрыл тайну про отношения с Пугачевой — 74-летняя певица довольна

Вчера, 22:38

«Ускоряют кончину отца»: спутница Алена Делона обвинила его детей в попытке умышленного убийства — актер на волоске от смерти

Вчера, 22:28

«Это того стоило»: Дочь Иосифа Пригожина назвала стоимость пластических операций — не всем это по краману

Вчера, 21:08

Хакер Вакулин решил рассказать, как правильно хранить пароли

Вчера, 19:18

Поэт Резник решил заявить, что выходки Вайкуле останутся на ее совести

Вчера, 19:03

Юрий Батурин решил поддержать СВО и не возвращаться в родную Украину

Вчера, 16:53

Игорь Корнелюк решил объяснить, почему ушел с фестиваля «Песня года»

Вчера, 15:53

«Была неправа»: Чулпан Хаматова заявила, что может вернуться в Россию и встать на колени — но огребет сразу

Вчера, 15:18

Журналисты решили выяснить, что стало с самыми первыми участниками «Дома-2»

Вчера, 15:13

«Спасаюсь»: Ольга Бузова с катетером на руке призналась, что ее одолела тяжелая болезнь — певица лежит под капельницами

Вчера, 14:38

«Ура, ура, ура»: Наташа Королева решила по-украински поздравить коллегу с днем рождения — угощала всех салом и самогонкой

Вчера, 13:38

«Это просто невыносимо»: Свете из Иваново хирурги отрезали грудь — Курицина навсегда лишилась своих пышных форм

Вчера, 12:58

«Расстроена»: Феликс Царикати рассказал правду о жизни Лолиты после бойкота — у певицы начались душевные проблемы

Вчера, 12:33

«Меня сравняли с землей»: Алексей Глызин рассказал об обиде на Леру Кудрявцеву — ее слово было последним

Вчера, 12:28

Концерт Лолиты в Новосибирске решили отменить

Вчера, 12:13

Певица Иванова решила не жалеть Кудрявцеву из-за третьего развода

Вчера, 11:43

Домработница Селезневой решила рассказать об осложнениях у актрисы из-за COVID

13-01-2024, 22:43

Участники «голой вечеринки» решили продолжить гастролировать по России

13-01-2024, 21:53

Новости партнеров
2023
ru-RU