Не стало известного дворника из фильма «Елки» Адылбека Атыхаева

Адылбек Атыхаев, известный публике эпизодической ролью дворника в киноленте «Елки», скончался. Об этом сообщила пресс-служба кинокомпании Bazelevs, где он работал последние двадцать лет.

Атыхаев запомнился зрителям после роли во второй части «Елок», где его персонаж убирал Кремлевскую набережную и оставил после этого послание для главы государства на снежных заносах.

«На Деда Мороза надейся, сам не плошай», – написано на снегу.

Пресс-центр выразил соболезнования семье артиста. Причины его смерти пока что не сообщаются.