Актер «Утомленных солнцем» Владимир Ильин решил, что сможет остановить развитие рака

Владимир Ильин, народный артист РФ, известный своей работой в кинофильме «Утомленные солнцем» и ленте «Мой любимый клоун», якобы смог остановить развитие онкологии, с которой он активно борется. По данным SHOT, актер сейчас проходит лучевую терапию в радиологическом центре в Московской области.

Ильину становится лучше

У Ильина диагностировали опухоль предстательной железы. Лечение, по словам Телеграм-канала, помогло замедлить деление раковых клеток и остановить дальнейший рост опухоли. Жена актера утверждает, что ему становится лучше. Артист продолжает работать, участвуя в съемках «Пальмы-2» и «Судьбы барабанщика».