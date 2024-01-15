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Актер «Утомленных солнцем» Владимир Ильин решил, что сможет остановить развитие рака

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Актер «Утомленных солнцем» Владимир Ильин решил, что сможет остановить развитие рака
Знаменитости
Источник фото: соцсети Владимира Ильина

Владимир Ильин, народный артист РФ, известный своей работой в кинофильме «Утомленные солнцем»  и ленте «Мой любимый клоун», якобы смог остановить развитие онкологии, с которой он активно борется. По данным SHOT, актер сейчас проходит лучевую терапию в радиологическом центре в Московской области. 

Ильину становится лучше

У Ильина диагностировали опухоль предстательной железы. Лечение, по словам Телеграм-канала, помогло замедлить деление раковых клеток и остановить дальнейший рост опухоли. Жена актера утверждает, что ему становится лучше. Артист продолжает работать, участвуя в съемках «Пальмы-2» и «Судьбы барабанщика».

Информационное агентство «Informing»

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