Певец-патриот Shaman решил спеть с саратовцами гимн РФ

14 января 2024 года в Ледовом дворце спорта «Кристалл» (Саратов) прошел концерт певца-патриота Ярослава Дронова, известного более как певец Shaman.

Артист собрал полный аншлаг, зрители принесли на концерт российские триколоры. Артист вышел на сцену в эффектном свете дыма и прожекторов. В ходе выступления прозвучали самые популярные хиты, такие как «Встанем», «Я русский» и «Мы».

Shaman исполнил российский гимн вместе с аудиторией, которая активно включилась в пение. Зрители выразили восторг от энергетики певца и положительно оценили выступление исполнителя.