«Очень жестко»: Источник в Таиланде рассказал о проблемах у Максима Галкина — виной тому политические высказывания

Концерты Максима Галкина* в таиландских курортных городах Пхукет и Паттайя были отменены из-за его политических высказываний. Об этом сегодня сообщает ТАСС, ссылаясь на источники в развлекательной индустрии Таиланда.

Отказались проводить шоу

Артист, согласно данным, должен был выступить 24 января 2024 года в Паттайе, а 25 января в Пхукете. Однако гостиницы Royal Phuket City Hotel и Royal Cliff, где и планировались выступления, отказались проводить шоу. По сведениям источника, местные власти реагируют строго на политические высказывания, что и привело к отмене мероприятий.

Билеты, стоимостью от 8,5 тысяч до 16 тысяч рублей уже сняты с продажи. Покупателям, возможно, вскоре предоставят информацию о возврате средств.

«Местные власти в Таиланде очень жестко всегда реагируют, если артисты допускают какие-либо политические высказывания со сцены», — говорит ТАСС источник.

*Лицо, признанное в России иностранным агентом по решению Минюста РФ