«Спасибо»: Певица Валерия сделала публичное заявление экс-жене Иосифа Пригожина — на фоне новости о возможных изменах

Совсем недавно в СМИ появилась информация о том, что Валерия категорически отвергла возможность примирения с возможными изменами своего супруга Иосифа Пригожина. Певица заявила, что предательство для нее неприемлемо, и в случае измен, она предпочла бы расторгнуть тут же брак.

Сегодня артистка поделилась деталями своих отношений с падчерицей, дочерью Иосифа от предыдущего брака. В январе наследнице Лейлы Фаттаховой, падчерицы певицы, исполнилось 25 лет. Валерия отметила, что они всегда легко находили общий язык и поддерживали близкие отношения.

Певица также выразила свою благодарность бывшей жене Пригожина за возможность стать для нее поддержкой.

«Спасибо за то, что доверяла мне, и дала возможность нам стать родными людьми».

Источник фото: @valeriya

Несмотря на различные слухи в Сети о возможном расставании, Валерия и продюсер продолжают свои отношения, оставаясь лучшим примером успешной семейной жизни в глазах миллионов поклонников.