«Семейная картина»: Разгневанная Юлия Проскурякова прокомментировала догадки о разводе с Игорем Николаевым — надоело молчать

Очередные слухи о возможном разводе между композитором Игорем Николаевым и его супругой, певицей Юлией Проскуряковой появились после госпитализации музыканта. Артист попал в больницу осенью прошлого года. Причиной сплетен стала ее поездка в Дубай одной и появление в общественности без обручального кольца.

Подписчики заметили изменения в доме

Несмотря на это, Юлия утверждает, что они все еще вместе. Она демонстрирует в качестве подтверждения видеоролик, сделанный в их загородном доме. Однако фанаты не успокоились. Они заметили изменения в доме. Как утверждают поклонники, семейный портрет над фортепиано был заменен другой картиной.

Разгневанная Проскурякова поспешила разъяснить и этот момент, отвечая на вопросы подписчиков. Она объяснила, что эта картина всегда висела в московской квартире, поэтому в их нынешнем доме ее нет.

«Эта семейная картина — в квартире! Там так и висит», — сказала она.

Звезда также опубликовала видео, на котором семья весело отмечает Новый год в загородном доме, подтверждая тем самым сохранение романтических отношений.