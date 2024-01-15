«Она к нам вернется»: Певец Александр Буйнов раскрыл, когда Пугачева приедет назад в Россию — только при одном условии

По словам певца и музыканта Александра Буйнова, который является давним другом Аллы Борисовны Пугачевой, Примадонна не планирует в ближайшее время вернуться в Россию. На это есть причина - она ждет завершения специальной военной операции (СВО).

Буйнов сообщил порталу Газета.ру, что даже в конце минувшего года 74-летняя Пугачева прилетела в Россию, провела там менее суток, но когда завершила все свои дела, улетела. По словам артиста, никто из ближайшего окружения не видел Примадонну. Более того, она даже не дала знать, что приедет в Москву.

Примадонна вернется на родину

Буйнов также отметил, что певица, возможно, не делает публичных объявлений о своем приезде, чтобы избежать долгого пребывания в столице. Он выразил надежду, что рано или поздно Примадонна вернется на родину, и подчеркнул, что он и его друзья продолжают любить песни звезды и поддерживать ее саму.

«Пока спецоперация идет, она не планирует возвращаться. Остается надеяться и верить, что рано или поздно (лучше рано, чем поздно) это все закончится – и она вернется. Еще остается любить нашу дорогую Аллочку! И доказывать делом преданность ей», — отметил Буйнов.