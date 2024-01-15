Актер Евгений Сидихин решил признаться в нелюбви к Нью-Йорку

Евгений Сидихин выразил свое негодование по отношению к Нью-Йорку, поделившись своим мнением с интернет-изданием «Москвич Mag». Он отметил, что посетил три раза этот город в Штатах и совершенно не впечатлился.

Сидихину нравится Замоскворечье

Сидихин, родившийся в Петербурге, особенно подчеркнул, что он не видит разницы между жителями Питера и Москвы, считая оба города одним большим российским мегаполисом. Актер, к тому же, высказал предпочтение Мичуринскому проспекту в столице, рассказав, что это его любимое место, так как он там бывает чаще всего. Он признался, что ему нравится Замоскворечье, ведь это район, который ближе к Санкт-Петербургу.