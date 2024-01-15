Информинг » Знаменитости » Актер Евгений Сидихин решил признаться в нелюбви к Нью-Йорку

Актер Евгений Сидихин решил признаться в нелюбви к Нью-Йорку

Image 16+
Актер Евгений Сидихин решил признаться в нелюбви к Нью-Йорку
Знаменитости
Источник фото: @evgenii_sidikhin

Евгений Сидихин выразил свое негодование по отношению к Нью-Йорку, поделившись своим мнением с интернет-изданием «Москвич Mag». Он отметил, что посетил три раза этот город в Штатах и совершенно не впечатлился.

Сидихину нравится Замоскворечье

Сидихин, родившийся в Петербурге, особенно подчеркнул, что он не видит разницы между жителями Питера и Москвы, считая оба города одним большим российским мегаполисом. Актер, к тому же, высказал предпочтение Мичуринскому проспекту в столице, рассказав, что это его любимое место, так как он там бывает чаще всего. Он признался, что ему нравится Замоскворечье, ведь это район, который ближе к Санкт-Петербургу.

Информационное агентство «Informing»

Лера Кудрявцева призналась, что решила уйти от мужа-хоккеиста из-за алкоголя

Лера Кудрявцева призналась, что решила уйти от мужа-хоккеиста из-за алкоголя

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Певец-патриот Shaman решил спеть с саратовцами гимн РФ

Сегодня, 12:48

«Семейная картина»: Разгневанная Юлия Проскурякова прокомментировала догадки о разводе с Игорем Николаевым — надоело молчать

Сегодня, 12:33

«Спасибо»: Певица Валерия сделала публичное заявление экс-жене Иосифа Пригожина — на фоне новости о возможных изменах

Сегодня, 12:23

«Очень жестко»: Источник в Таиланде рассказал о проблемах у Максима Галкина — виной тому политические высказывания

Сегодня, 12:08

Актер «Утомленных солнцем» Владимир Ильин решил, что сможет остановить развитие рака

Сегодня, 11:53

Не стало известного дворника из фильма «Елки» Адылбека Атыхаева

Сегодня, 10:13

На фоне скандала Киркоров решил признать поп-королем российской сцены Алексея Воробьева

Сегодня, 00:13

Жена футболиста Смолова решила опубликовать фотографию в купальнике с отдыха

Вчера, 22:58

Умерла известная актриса Яна Главачова

Вчера, 22:38

«Я оставил ее Филиппу Киркорову»: Певец Юлиан раскрыл тайну про отношения с Пугачевой — 74-летняя певица довольна

Вчера, 22:38

«Ускоряют кончину отца»: спутница Алена Делона обвинила его детей в попытке умышленного убийства — актер на волоске от смерти

Вчера, 22:28

«Это того стоило»: Дочь Иосифа Пригожина назвала стоимость пластических операций — не всем это по краману

Вчера, 21:08

Хакер Вакулин решил рассказать, как правильно хранить пароли

Вчера, 19:18

Поэт Резник решил заявить, что выходки Вайкуле останутся на ее совести

Вчера, 19:03

Юрий Батурин решил поддержать СВО и не возвращаться в родную Украину

Вчера, 16:53

Игорь Корнелюк решил объяснить, почему ушел с фестиваля «Песня года»

Вчера, 15:53

«Была неправа»: Чулпан Хаматова заявила, что может вернуться в Россию и встать на колени — но огребет сразу

Вчера, 15:18

Журналисты решили выяснить, что стало с самыми первыми участниками «Дома-2»

Вчера, 15:13

«Спасаюсь»: Ольга Бузова с катетером на руке призналась, что ее одолела тяжелая болезнь — певица лежит под капельницами

Вчера, 14:38

«Ура, ура, ура»: Наташа Королева решила по-украински поздравить коллегу с днем рождения — угощала всех салом и самогонкой

Вчера, 13:38

Новости партнеров
2023
ru-RU