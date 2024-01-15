Ксения Бородина решила запретить экс-мужу знакомить их дочь с невестой

Ксения Бородина рассказала в своем личном блоге о решении запретить экс-мужу Курбану Омарову знакомить их дочь с его невестой Валерией.

Дочка не так часто видит отца

В новом посте она написала, что многочисленные критики вынудили ее более подробно объяснить свое решение. Как подчеркнула теледива, такие решения зависят от обстоятельств развода, уважения к матери ребенка, участия в жизни ребенка со стороны отца. Заявив, что дочка не так часто видит отца, она подчеркнула, что в тех редких моментах, когда это происходит, ей хочется проводить время с ним без постороннего вмешательства.

Напомним: Бородина развелась с Омаровым в 2021 году. Она рассказала, что использовала детективов для раскрытия измен бывшего, что вызвало у нее шок.