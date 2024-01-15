«Мир рушится»: Леонид Агутин обратиться к Анжелике Варум после слухов об их разводе — поклонников пост тронул до слез

Певец и композитор Леонид Агутин обратился к своей жене, певице Анжелике Варум. Он выступил с трогательным постом в своих социальных сетях, посвященным 26-летней годовщине совместной жизни. Агутин выразил неизменную любовь, а также благодарность за долгие годы, проведенные вместе.

Также он поделился новой фотографией, символизирующей счастливые моменты семейной жизни.

Источник фото: @agutinleonid

Супруги наслаждаются семейной гармонией

К слову, слухи о возможном разводе пары активно обсуждались в последние годы, так как они избегали всячески появлений вместе на публике. Однако пост Агутина свидетельствует о том, что супруги продолжают укреплять свои отношения и наслаждаются семейной гармонией, преодолевая вместе все сложности.

Поздравляя супругу с юбилеем, артист подчеркнул, что их встреча была на самом деле судьбоносной, и они прошли через все вместе, сохраняя уважение, нежность и любовь друг к другу.

«Мир рушится, восстает из пепла, кренится в одну и другую сторону, редко проходя через точку гармоничного баланса. Мы есть, это правильно», — написал он.