«Задевало»: Психолог узнала гнусную правду об отношениях Юлии Пересильд и Алексея Учителя — была счастлива «наполовину»

Психолог Любовь Розенберг в интервью интернет-изданию «7 дней» высказала свое мнение о личной жизни Юлии Пересильд и Алексея Учителя.

Как отметила эксперт, за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы. Актриса, возможно, убеждала себя в нежелании официальных отношений, подбирая какие-либо аргументы в пользу этого решения. Артситка уверяла, что штамп для нее не важен, но на самом деле была счастлива только «наполовину» в этих отношениях. Специалист также указала на логичность желания женщины создать традиционную семью с точки зрения распределения ролевых позиций и заботы о детях. Розенберг при этом подчеркнула, что формальности в отношениях далеко не всегда являются ключевой причиной расставания, и в данном случае причиной было, скорее всего, угасание чувств.

Желание дамы создать традиционную семью с точки зрения распределения ролевых позиций логично

«Возможно, она себя сама убеждала в нежелании официальных отношений с мужчиной, подбирала аргументы в пользу такого решения, поскольку это ее задевало. Желание дамы создать традиционную семью с точки зрения распределения ролевых позиций логично, правильно в отношении своих детей, которые переживают это положение болезненно», — отмечает психолог.

Отметим, что отношения Пересильд и Учителя долгое время оставались тайными из-за отсутствия официального развода режиссера с предыдущей супругой.