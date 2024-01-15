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«Задевало»: Психолог узнала гнусную правду об отношениях Юлии Пересильд и Алексея Учителя — была счастлива «наполовину»

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«Задевало»: Психолог узнала гнусную правду об отношениях Юлии Пересильд и Алексея Учителя — была счастлива «наполовину»
Знаменитости
Источник фото: @juliaperesild

Психолог Любовь Розенберг в интервью интернет-изданию «7 дней» высказала свое мнение о личной жизни Юлии Пересильд и Алексея Учителя. 

Как отметила эксперт, за внешним благополучием скрывались серьезные проблемы. Актриса, возможно, убеждала себя в нежелании официальных отношений, подбирая какие-либо аргументы в пользу этого решения. Артситка уверяла, что штамп для нее не важен, но на самом деле была счастлива только «наполовину» в этих отношениях. Специалист также указала на логичность желания женщины создать традиционную семью с точки зрения распределения ролевых позиций и заботы о детях. Розенберг при этом подчеркнула, что формальности в отношениях далеко не всегда являются ключевой причиной расставания, и в данном случае причиной было, скорее всего, угасание чувств.

Желание дамы создать традиционную семью с точки зрения распределения ролевых позиций логично

«Возможно, она себя сама убеждала в нежелании официальных отношений с мужчиной, подбирала аргументы в пользу такого решения, поскольку это ее задевало. Желание дамы создать традиционную семью с точки зрения распределения ролевых позиций логично, правильно в отношении своих детей, которые переживают это положение болезненно», — отмечает психолог.

Отметим, что отношения Пересильд и Учителя долгое время оставались тайными из-за отсутствия официального развода режиссера с предыдущей супругой.

Информационное агентство «Informing»

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