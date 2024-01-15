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Организаторы концертов решили судьбу Филиппа Киркорова в России

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Организаторы концертов решили судьбу Филиппа Киркорова в России
Знаменитости
Источник фото: @kirlo1

Филипп Киркоров, попавший в центр скандала после участия в «голой» вечеринке, опубликовал видео со своими извинениями. Артист надеялся, что этот ролик поможет предотвратить спад в творческой карьере после исключения его и других участников мероприятия из новогодних эфиров на российских федеральных телеканалах. 

Организаторы концертов отказались сотрудничать с артистом

Последовавшие отмены корпоративов только усугубили ситуацию. Киркоров также столкнулся с отказом от участия в съемках программ, посвященных Международному женскому дню. Организаторы концертов отказались сотрудничать с артистом, а продажи билетов на его предстоящие выступления также не начались.

Поп-король обратился за помощью к друзьям, но, по информации источников, он не получил отклика. Недавно он даже записал песню под названием «Слухи», где касается темы предательства в очень близком кругу.

Информационное агентство «Informing»

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