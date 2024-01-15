Концерт Светланы Лободы решили отменить в Таиланде

Светлана Лобода, украинская певица, стала новой жертвой волны отмен концертов в Таиланде.

Конкретные причины отмены концерта не указываются

Ее запланированное выступление в одном из ресторанов на туристическом острове Пхукет было решено отменить, хотя конкретные причины в сообщении не указываются. Эта ситуация произошла после отмены выступлений шоумена и ведущего Максима Галкина*, признанного иноагентом.

Это вызвало волну обсуждений в Сети о негативном отношении тайских властей к «политическим высказываниям со сцены».

Нужно отметить, что ранее концерты Руслана Белого (иноагента) также были отменены на Пхукете и в Паттайе.