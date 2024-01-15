Один из авторов новосибирской песни про Виталю решил объяснить ее успех на ТНТ

Песня «Виталя«, перепетая Владимиром Пресняковым на канале ТНТ, изначально была написана для ежегодного капустника клуба »Квант» в Новосибирске в 2009 году.

Композиция получила вторую жизнь благодаря выступлению Владимира Преснякова

По словам одного из ее авторов Павла Гривина, видео случайно попало в Интернет и стало вирусным, набирая множество просмотров. Видео оказалось в сети благодаря одному из членов клуба Роману Захарову, который узнал о телешоу и решил отправить туда видео. Таким образом, композиция, которая сначала завоевала сеть, получила вторую жизнь благодаря выступлению Владимира Преснякова.

Участники оригинального видео выразили благодарность артисту за кавер, отметив, что его исполнение придало особенную романтику треку, пишет НГС.