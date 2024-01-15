Умер заслуженный артист РФ Владимир Кузенков

Скончался заслуженный артист России Владимир Николаевич Кузенков.

Родившийся в 1940 году режиссер и актер окончил ГИТИС в 1961 году. Он работал в различных театрах, включая Павлодарский областной театр драмы, Московский театр драмы им. Станиславского, Мукачевский театр, МХАТ им. Чехова. Кроме того, Владимир Николаевич Кузенков был актером Московского драматического театра им. Ермоловой. На экране его творческий путь начался с конца 70-х годов.

Актер снялся в таких проектах, как «Горное гнездо«, «Диалоги", "Личная жизнь директора", "Иван Бабушкин» и »Ночь на четвертом круге». Звание заслуженного артиста РФ было присвоено Кузенкову в 2019 году.

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