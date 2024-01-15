Канал ТНТ решил объявить, кто будет главным героем нового шоу в формате «Холостяка»

Канал ТНТ решил сегодня объявить о запуске нового телешоу в формате «Холостяка« под названием «Невеста. Экстра любовь». Главным героем нового романтического проекта стал победитель »Битвы экстрасенсов» Константин Гецати.

Более нескольких тысяч девушек пожелали принять участие в этом проекте, но только 26 красоток имели возможность лично пообщаться с провидцем. Из всех девушек лишь 16 отправятся в Марокко с главным героем.

Съемки первого выпуска прошли в московском отеле

Съемки первого выпуска уже прошли в московском отеле. Холостяк познакомился с претендентками на его сердце.

Ранее среди возможных участников предполагались Дмитрий Матвеев и братья Олег и Александр Шепсы.