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«Спасти человека»: Лера Кудрявцева сделала новое заявление о пьянстве мужа — поклонники надеются, что развода не будет

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«Спасти человека»: Лера Кудрявцева сделала новое заявление о пьянстве мужа — поклонники надеются, что развода не будет
Знаменитости
Источник фото: @leratvworld

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева обосновала свое публичное заявление о разводе с мужем-спортсменом Игорем Макаровым. Знаменитость утверждает, что она сделала это намеренно, с целью спасти своего супруга от алкогольной зависимости. 

Лера Кудрявцева выражает готовность помочь Макарову в преодолении трудностей

Несмотря на решение о разрыве, ведущая развлекательных программ на НТВ выражает готовность помочь Макарову в преодолении трудностей. Теледива очень надеется, что обнародование этой проблемы поможет ее мужу осознать необходимость кардинальных и срочных изменений. 

«Мой намеренный пост был направлен только на спасение человека», — написала в своем телеграм-канале 52-летняя звезда.

Необходимо напомнить, что Игорь и Лера поженились еще в 2013 году и они воспитывают пятилетнюю дочь. 

Поклонники гадают о реальности разрыва и о влиянии предыдущих заявлений Кудрявцевой, в которых она подчеркивала вред алкоголя. 

Валерия, родившаяся в 1971 году в Казахской ССР, работает на российском телевидении с 1995 года.

Информационное агентство «Informing»

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