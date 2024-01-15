«Спасти человека»: Лера Кудрявцева сделала новое заявление о пьянстве мужа — поклонники надеются, что развода не будет

Российская теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева обосновала свое публичное заявление о разводе с мужем-спортсменом Игорем Макаровым. Знаменитость утверждает, что она сделала это намеренно, с целью спасти своего супруга от алкогольной зависимости.

Лера Кудрявцева выражает готовность помочь Макарову в преодолении трудностей

Несмотря на решение о разрыве, ведущая развлекательных программ на НТВ выражает готовность помочь Макарову в преодолении трудностей. Теледива очень надеется, что обнародование этой проблемы поможет ее мужу осознать необходимость кардинальных и срочных изменений.

«Мой намеренный пост был направлен только на спасение человека», — написала в своем телеграм-канале 52-летняя звезда.

Необходимо напомнить, что Игорь и Лера поженились еще в 2013 году и они воспитывают пятилетнюю дочь.

Поклонники гадают о реальности разрыва и о влиянии предыдущих заявлений Кудрявцевой, в которых она подчеркивала вред алкоголя.

Валерия, родившаяся в 1971 году в Казахской ССР, работает на российском телевидении с 1995 года.