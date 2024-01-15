Певица Алла Пугачева решила отправить траурный венок на похороны Юрия Соломина

На похороны народного артиста Юрия Соломина Алла Борисовна Пугачева прислала траурный венок. Композиция из гвоздик, белых роз, лилий с белой лентой, на которой было написано «Юрию Соломину от Аллы Пугачевой», была замечена на могиле худрука Малого театра.

Прощание с актером прошло сегодня, 15 января, в Москве. Там собрались его родные, близкие, многочисленные поклонники и коллеги.

Соломин ушел из жизни 11 января в возрасте 88 лет

Соломин ушел из жизни 11 января. Он умер в возрасте 88 лет после того, как в конце минувшего года перенес инсульт. Несмотря на лечение, артист скончался во сне вскоре вскоре после выписки из столичной больницы.