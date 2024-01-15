«О нем опять заговорили»: Наконец-то выяснилось, кто слил в Сеть скандальное видео Волочковой и Джигурды — общественность негодует

Экс-руководитель Никиты Джигурды Антонина Саврасова-Абрамова сегодня высказала предположение, что сам шоумен мог устроить утечку скандального видео, в котором он вместе с Анастасией Волочковой исполняет откровенный танец под песню Любови Успенской.

В интервью она заявила, что обычно артист утверждает, что все, что он делает, — это правильно, и возможно, он считает, что утечка видеоролика привлечет снова внимание к его персоне.

Бывший директор Никиты Джигурды считает, что он сам в Сеть это видео слил

«Никита уверен, что он делает все правильно. Наверное, считает, что это тоже правильно. Самое главное, он на экране опять, что о нем заговорили, снова вспомнили. Он сам в Сеть это видео слил, это 100%», — говорит бывший директор.

Сам Джигурда отрицает свою причастность к данной публикации.

Ролик вызвал бурю негодования в общественности из-за нецензурного поведения актера.

Балерина же заявила о преднамеренной провокации, после чего больше не рассматривает его как друга. Кроме того, Волочкова утверждает, что шоумен должен извиниться за устроенный «хайп» вокруг нее и ее имени.