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«Поедет зарабатывать на россиянах»: Выяснилось, почему Кристина Орбакайте поспешно вернулась в Россию — принимает приглашения на любые концерты

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«Поедет зарабатывать на россиянах»: Выяснилось, почему Кристина Орбакайте поспешно вернулась в Россию — принимает приглашения на любые концерты
Знаменитости
Источник фото: @orbakaite_k

Кристина Орбакайте вернулась не так давно в Россию из Соединенных Штатов и теперь готова принимать участие в концертах и любых других мероприятиях. Планируется, что уже весной артистка отправится в очередной гастрольный тур по различным городам страны. Она приняла решение вернуться на родину, предположительно, из-за возникших финансовых трудностей в Америке.

Алена Кравец высказала мнение, что дочь Примадонны вернулась в РФ из-за финансовых нужд

Алена Кравец, бывшая невеста Тимати, высказала мнение, что дочь Примадонны вернулась в РФ в основном из-за финансовых нужд. Она предполагает, что артистке не хорошо в Америке в финансовом плане, поэтому ей приходится активно организовывать гастроли в России ради приличного заработка.

«Как известно, голод, не тетка, не поднесет пирожка. Тут забыта принципиальность. Живущая в США Кристина Орбакайте поедет вновь зарабатывать на россиянах», — отметила светская львица.

Модель также высказала мнение, что финансовые трудности могут стать причиной возвращения и матери Орбакайте на родину. Певице исполнится 75 лет. Она обещала своим поклонникам вернуться с новой программой романсов еще к своему 70-летию.

Информационное агентство «Informing»

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