Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

С 15 января 2024 крупные интернет-магазины России внедряют важные изменения.

Wildberries прекращает поддержку горизонтальной версии мобильного приложения

Так, в Wildberries сообщили, что они прекращают поддержку горизонтальной версии мобильного приложения, ориентированной на планшеты. Это касается всех пользователей, привыкших к горизонтальному режиму.

Ozon обновляет мобильное приложение, прекращая работу всех предыдущих версий

Вместе с тем Ozon обновляет мобильное приложение, прекращая работу всех предыдущих версий. Это изменение, кстати, может повлиять на покупателей, которым нужно получить свой товар, применяя код в пункте выдачи.

Эти шаги магазинов направлены на улучшение пользовательского опыта и адаптацию к динамике онлайн-торговли.