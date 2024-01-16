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Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение

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Прекращение работы с 15 января: Wildberries и Ozon решили принять важное решение
В России
Фото: @freepik / freepik.com

С 15 января 2024 крупные интернет-магазины России внедряют важные изменения. 

Wildberries прекращает поддержку горизонтальной версии мобильного приложения

Так, в Wildberries сообщили, что они прекращают поддержку горизонтальной версии мобильного приложения, ориентированной на планшеты. Это касается всех пользователей, привыкших к горизонтальному режиму. 

Ozon обновляет мобильное приложение, прекращая работу всех предыдущих версий

Вместе с тем Ozon обновляет мобильное приложение, прекращая работу всех предыдущих версий. Это изменение, кстати, может повлиять на покупателей, которым нужно получить свой товар, применяя код в пункте выдачи. 

Эти шаги магазинов направлены на улучшение пользовательского опыта и адаптацию к динамике онлайн-торговли.

Информационное агентство «Informing»

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