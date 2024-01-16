Красавица из Екатеринбурга решила сняться в фильме Романа Полански

Екатеринбургская актриса Марина Страхова снялась в новой кинокомедии под названием «Дворец», режиссированной польско-французским кинематографистом Романом Полански.

События ленты развиваются в 1999 году в швейцарском роскошном отеле, где многие миллионеры собрались отметить Новый год. Марина исполнила роль русской девушки. В фильме также снялся Александр Петров.

Актриса выразила восхищение энергией 88-летнего режиссера, который воплотил свою давнюю идею в жизнь. Она подчеркнула, что все детали, включая еду, были настоящими, а работа с великим режиссером оказалась для нее поистине почетной. Страхова также поделилась, что в настоящее время ожидает появления малыша, находясь в браке с боксером Махмудом, которого она встретила в Швейцарии.

Живет пара в ОАЭ.