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Артист Лоза решил высказаться о выступлениях на одной сцене вместе с певцом SHAMAN

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Артист Лоза решил высказаться о выступлениях на одной сцене вместе с певцом SHAMAN
Знаменитости
Источник фото: @lozayury

Юрий Лоза выразил свою точку зрения относительно информации в СМИ о том, что некоторые представители отечественного шоу-бизнеса, якобы, отказываются от участия в концертах, где выступает певец SHAMAN. Как заявил музыкант, он не обладает информацией о случаях отказа артистов от совместной работы с молодым певцом и регулярно видит его в разных сборных концертах.

Артист подчеркнул, что исполнители не должны устанавливать подобные условия, и звезд не должно волновать, кто будет выступать рядом с ними, если это не какое-либо тематическое мероприятие. 

Не против работы с SHAMAN

Лоза также подчеркнул, что на обычный сборный концерт можно пригласить всех, кого угодно. Относительно самого SHAMAN, Юрий отметил, что не против работы с ним и спокойно сотрудничал бы, если такая возможность когда-нибудь представится.

Информационное агентство «Informing»

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