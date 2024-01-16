«Вы все — покойники»: Павел Майков неожиданно снова заговорил о смерти — актер не успел отметить даже 50-летие

Актер Павел Майков, известный российским зрителям своей ролью в культовом телесериале «Бригада», вернулся в публичное поле после некоторого перерыва. Он появился на премьере кинофильма «Танцуй, селедка» и пообщался с журналистами «Пятого канала».

Он поделился во время беседы своим философским взглядом на смерть. Актер выразил уверенность в том, что все люди, включая себя и всех присутствующих на премьере, станут покойниками, и поздравил собравшихся с этим фактом.

«Когда-то мы все будем покойники. Во всем другом можно сомневаться, но кроме этого факта. То, что мы все и вы все — будущие покойники, с чем вас поздравляю, это точно», — сказал 48-летний актер.

Нужно отметить, что ранее Майков, не отметивший даже свое 50-летие, признавался, что «Бригада» стала его персональным клеймом, и несмотря на все последующие роли в кино, ни одна из них не привлекла такого внимания публики. Артист также отмечал, что переосмысление своей профессии и положения в киноиндустрии не привели к изменениям.