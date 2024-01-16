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«С каждого по 100-450 баксов»: Невестка Кристина Орбакайте решила неплохо заработать на русских — лакомится красной икрой и шампанским

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«С каждого по 100-450 баксов»: Невестка Кристина Орбакайте решила неплохо заработать на русских — лакомится красной икрой и шампанским
Знаменитости
Источник фото: @alenaakrasnova

Никита Пресняков с супругой Аленой Красновой, проживающие более года в Штатах, решили внести изменения в свою обычную жизнь. Покинув Россию в 2022 году, музыкант теперь не поет, а снимает видеоклипы для различных американских знаменитостей. При этом артисту требуется не только обеспечивать себя, но и свою молодую жену.

По сведениям интернет-портала 7дней.ru, Алена нашла себе занятие - она стала организатором модных вечеринок, которые проходят в Лос-Анджелесе, где сейчас и проживает пара. Билеты на эти события для русских оцениваются в 100-450 долларов.

«Теперь Алена Преснякова является устроительницей модных русских вечеринок в Лос-Анджелесе, билеты она продает за 100-450 баксов», - отмечает источник.

Тематика вечеринок, проводимых Красновой, очень разнообразна. К предновогоднему празднику, например, девушка устроила вечеринку в подземке с традиционными напитками и блюдами, включая шампанское и красную икру. Следующее мероприятие запланировано в стиле «Матрицы». Сообщается, что билеты уже в продаже.

Помимо этого, невестка Кристина Орбакайте продолжает свой бизнес в РФ, связанный с установкой уличных тренажеров. В прошлом году эта деятельность принесла Красновой несколько миллионов рублей.

Информационное агентство «Informing»

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