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«Немного перешел границы дозволенного»: Оксана Самойлова из-за проблем попала к психиатру – Джиган молчит

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«Немного перешел границы дозволенного»: Оксана Самойлова из-за проблем попала к психиатру – Джиган молчит
Знаменитости
Источник фото: @samoylovaoxana

Оксана Самойлова сегодня призналась своим подписчикам в том, что она начала консультироваться у психиатра. Впервые она попала к доктору в августе 2023 года из-за сильного невроза, который вовсе вышел из-под контроля. Блогерша подчеркнула, что она не стала «сумасшедшей», но ей было необходимо решить этот вопрос, который превысил разумные пределы. 

Модель нашла хорошего специалиста по рекомендациям своих близких знакомых и через три месяца терапии она почувствовала существенное облегчение.

«Я сумасшедшей не стала, просто невроз перешел границы дозволенного и мне нужно было срочно этот вопрос решить».

Оксана добавила, что она продолжает посещать психиатра и утверждает, что благодаря терапии снова начала чувствовать себя настоящей собой. Ей важно было подчеркнуть широкой аудитории, что решение обратиться за помощью к грамотному специалисту повлияло положительно на ее состояние, поэтому в этом нет ничего стыдного.

«Я начала чувствовать себя собой», — добавила она.

Пока Самойлова не прекратила сеансы терапии и посещает регулярно кабинет врача. А вот Джинган молчит и не комментирует состояние супруги.

Информационное агентство «Informing»

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