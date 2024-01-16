Телеведущий Кушанашвили решил приложить звезду сериала «Слово пацана» Кологривого

Отар Кушанашвили высказал негодование по поводу заявлений Никиты Кологривого относительно великих имен отечественного кинематографа. Он рассматривает роли классических актеров, таких как Александр Абдулов и Иннокентий Смоктуновский, как скучные, и утверждает, что ничем не уступает им в своем актерском мастерстве.

Кушанашвили остро отреагировал на замечания. Он назвал Кологривого «шелудивым псом». Также Отар высказал негодование по поводу его нездоровых амбиций, недостатка уважения к старшему поколению.

Журналист также подчеркнул, что, скорее всего, Никиту забудут через год, в то время как имена Абдулова и Смоктуновского останутся навсегда в памяти российских зрителей.